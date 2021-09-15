ليبيا ومصر تبحثان التعاون المشترك في مجال الطيران

العنوان-القاهرة

بحث، وزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشهوبي، مع وزير الطيران المصري، محمد منار، اليوم الأربعاء في القاهرة، عدداً من الملفات المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الطيران.

وأكد الوزير المصري، في بيان لوزارة الطيران المصرية، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع ليبيا ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران، من خلال تقديم كافة سبل الدعم في مختلف مجالات الطيران المدني وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والملاحة الجوية.

ومن جانبه، أكد الوزير الليبي حرص ليبيا على المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى.

وأشار إلى، أن هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبي إلى سابق عهده.