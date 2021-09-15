جدولة الديون والاستثمارات الإيطالية بليبيا أبرز ملفات البحث بين اللافي وجيورجيتي

ركّز اللقاء الذي جرى بين نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بالعاصمة روما، على التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاعي البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى بحث آليات تفعيل اتفاقية تشجيع الاستثمار المُوقّعة عام 2000 وإعادة جدولة ديون الشركات الإيطالية على ليبيا، بحيث تتم في إطار سياسي وفق الاتفاقيات المُوقّعة بين البلدين، وأن يكون تقييم المخاطر أُسوة بباقي الدول الأخرى الدائنة لليبيا.

وأكد اللافي خلال اللقاء حرص ليبيا على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع إيطاليا، بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين البلدين، خاصة أنهما ترتبطان بأكثر من 50 اتفاقية ومن أبرزها اتفاقية الصداقة المُوقعة في 2008، مقترحاً تشكيل لجنة فنية مشتركة تعيد النظر في ديون الشركات الإيطالية على ليبيا، وهو ما طرحه جورجيتي كذلك بعد أن أعرب عن أمله في الحل السريع لهذه المسألة.

وعبّر جيورجيتي كذلك عن التزام بلاده بتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، إضافة إلى إعادة الإعمار عن طريق الشركات الإيطالية، مشترطاً لإطلاق الاستثمارات في ليبيا ضمان استقرار الإطار المؤسسي وسلامة العمال والتأكد من الدفع، معتبراً أن اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب الليبي، سيساهم في تحريك الاقتصاد ودعم التنمية في البلاد.

واختتم اللافي زيارته لإيطاليا التي استمرت ليومين، بتوجيه دعوة إلى وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

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