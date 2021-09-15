اختتام امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم ببلديات وادي الآجال

اختتمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا، لطلاب بلديات وادي الآجال الثلاث، بالإضافة لبلدية غات.
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قناة ليبيا
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