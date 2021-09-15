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اختتام امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم ببلديات وادي الآجال

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا، لطلاب بلديات وادي الآجال الثلاث، بالإضافة لبلدية غات.

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قناة ليبيا

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