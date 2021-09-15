إطلاق مدير دائرة كهرباء سرت بعد توقيفه لأكثر من أسبوع

أكدت مصادر من إدارة دائرة كهرباء سرت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إطلاق مدير الإدارة المهندس عادل المقيرحي، بعد توقيفه لأكثر من أسبوع بإحدى الجهات الأمنية.

وقالت المصدر إن المقيرحي جرى توقيفه منذ أكثر من أسبوع على خلفية «تقارير في المعني بشأن سرقة أسلاك ومعدات» خاصة بالشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت المصادر أنه تم إطلاق المقيرحي من قبل النائب العام بعد تحقيقات وتحريات، ونقله من سرت إلى طرابلس. فيما أفاد مصدر مقرب من عائلته بأن المقيرحي في طريقه إلى منزله.

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