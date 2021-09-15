سرقة 3550 متراً من أسلاك الجهد العالي بأماكن مختلفة

أفادت الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء بسرقة 300 متر من أسلاك الضغط العالي، على خط الجعيدي من فرعية الرحاحلة بدائرة توزيع قصر بن غشير، إضافة إلى سرقة 1350 متراً من الأسلاك ذات الجهد العالي على خط المشتل 2 من محطة ماجر المجرورة بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وأشارت الشركة في السياق ذاته إلى أنه تم سرقة 1000 متر من الأسلاك على خط النهر من الحديد بدائرة توزيع السائح، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

وأضافت أنه تم فقدان 900 متر من أسلاك الضغط العالي، بسبب السرقة على خط الطوير من 66 سوف الجين بدائرة توزيع شرق سوف الجين.

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