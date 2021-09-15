بـ 3 شروط.. اتفاق تونسي ليبي على إعادة فتح الحدود خلال يومين

أعلن المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، أنه تم خلال الاجتماع التونسي – الليبي الاتفاق على إعادة فتح الحدود البرية والجوية خلال يومين على أقصى تقدير واعتماد برتوكول صحي بين الجانبين.

واجتمع صباح الأربعاء بجربه وفد ليبي يترأسه وزيرا الصحة والداخلية بنظرائهما التونسيين للنظر في إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وقال صابر بوقرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ البروتوكول الصحي المتفق عليه ينص بالخصوص في ضرورة ان يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من التلقيح مع الاستظهار بتحليل مخبري “بي سي ار” سلبي لافتا إلى أنه سيكون على الزائر من كلا البلدين والذي لم يتلق تلقيحا، الخضوع الى حجر الصحي إجباري في نزل وعلى نفقته.

وأغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 يوليو 2021 من قبل الحكومة الليبية بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس كوفيد-19 في تونس. وجوبه هذا القرار بانتقادات كبيرة خاصة من قبل التونسيين لا سيما مع وجود مئات العالقين على الحدود في معبر راس الجدير. وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب الرّفض التونسي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

