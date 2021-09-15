“الدبيبة” في القاهرة لبحث الملفات المشتركة

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة سيبحث خلالها مع المسؤولين المصريين عدداً من الملفات المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من 24 ساعة من زيارة مماثلة قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر للقاهرة، التقيا خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يُشار إلى أن القاهرة أكدت دعمها للمسار السياسي الليبي وتوحيد المؤسسات، وسط مساعي دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لإنجاح استحقاق 24 ديسمبر.

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