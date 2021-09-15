رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل القاهرة في زيارة رسمية

القاهرة 15 سبتمبر 2021 (وال)- وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية المقررة غدًا الخميس.

وكان في استقبال “الدبيبة” بمطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي”، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري “نادر سعد” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدًا فنيًا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف أن ” الدبيبة ” و “مدبولي”؛ سيعقدان غدًا عقد لقاء ثنائي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة، بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي، كذلك من المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات، ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة. (وال)

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