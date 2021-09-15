شبكة إلكترونية للتحريض على تعطيل الانتخابات.. والعصابة في يد الداخلية

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على عصابة تدير أكثر من 10 صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مختصة بتأجيج الرأي العام ورفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وبث الفتن بين أبناء البلد.

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