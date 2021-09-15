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شبكة إلكترونية للتحريض على تعطيل الانتخابات.. والعصابة في يد الداخلية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على عصابة تدير أكثر من 10 صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مختصة بتأجيج الرأي العام ورفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وبث الفتن بين أبناء البلد.

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قناة ليبيا

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