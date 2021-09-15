مصدر في القاهرة: مسألة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا تترأس مباحثات مصر وتركيا

ذكر مصدر مطلع أن المحادثات بين الوفدين المصري والتركي، التي جرت في أنقرة الثلاثاء والأربعاء، تطرقت إلى قضية انسحاب القوات التركية والمرتزقة الموالية لها من ليبيا.

وقال المصدر في القاهرة، متحدثا لوكالة “تاس” الروسية، مساء الأربعاء: “الجولة الثانية من المحادثات كانت تهدف إلى تحليل مدى جدية نوايا أنقرة ودرجة استعدادها لتحقيق انفراجة في القضايا التي تثير خلافات أكبر”.

وأضاف المصدر: “نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقدير نتائج المحادثات وتحديد الموقف النهائي الذي يمكن بناء عليه التحدث عن تعيين سفير مصري في تركيا أو عقد لقاء بين وزيري الخارجية للبلدين”.

وأردف المتحدث: “الكرة الآن في ملعب تركيا، التي نتوقع منها موقفا نهائيا حول الأحداث الراهنة في ليبيا بما في ذلك حول مسألة سحب قواتها المسلحة والمرتزقة الأجانب. كما يخص ذلك حل المليشيات المسلحة وموقف أنقرة من سوريا والعراق وشرق المتوسط”.