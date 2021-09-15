مندوب روسيا: نكرّر دعمنا الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن دميتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن الدولي يُصوّت بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،وأن الاتحاد الروسي دعم “التمديد التقني” لتفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 30 سبتمبر الحالي.

وتابع في بيان: “نكرّر دعمنا الثابت لجهود الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تعزّز التسوية الليبية، وتشاطر روسيا الإجماع الدولي، القاضي بلعب الأمم المتحدة الدور المركزي في عملية التسوية بليبيا، وسنواصل البحث عن حلول مقبولة للطرفين للمسائل العالقة المتعلقة بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأكد أن القرار الذي اعتمدناه يوفر فرصة لجميع الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة فيما يتعلق بعمل البعثة في ليبيا خلال المرحلة المقبلة ذات التحديات الكبيرة، و مهمتنا الرئيسية في هذه المرحلة هي مساعدة الليبيين على الوفاء بالجدول الزمني المحدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، ونأمل أن يشارك جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي هذا الهدف.