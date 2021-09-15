متراجعة عن بلاغ اختطافه.. بلدية حي الأندلس: عميد البلدية موقوف لدى الردع

العنوان-طرابلس

قالت بلدية حي الأندلس، اليوم الأربعاء، أن عميد بلديتها موقوف لدى جهاز الردع بأمر من النائب العام؛ ويأتي ذلك عقب إعلان البلدية في وقت سابق اختطاف عميد البلدية، محمد الفطيسي، على يد مسلحين مجهولين رفقة اثنين من أعضاء المجلس.

وفي وقت سبق تراجعها عن البلاغ وحذفه من صفحتها الرسمية، قالت البلدية، “بكل أسف أن يحدث مثل هذا التصرف الإجرامي، اختطاف عميد بلدية حي الأندلس مع اثنين من أعضاء المجلس البلدي من قبل مسلحين مجهولين”.

وتابعت البلدية، “تقدمنا بشكوى عاجلة للنائب العام ولمجلس رئاسة الوزراء ولكل الأجهزة الأمنية المناط لها بحفظ الأمن”.