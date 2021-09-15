طرابلس تستقبل 117600 جرعة من لقاح أسترازينكا ضمن مبادرة كوفاكس

وصلت إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس الأربعاء، شحنة من لقاح أسترازينكا تُقدّر بـ117600 جرعة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته الرسمية، أن شحنة اللقاحات وصلت في إطار مبادرة كوفاكس لإمداد دول العالم الأقل دخلاً باللقاحات، والتي تُديرها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ليبيا للحد من انتشار فايروس كورونا في البلاد.

الجدير بالذكر أن 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا وصلت لمطار معيتيقة منتصف أغسطس الماضي، مُقدمة من اليونان، إضافة إلى وصول 40 ألف جرعة من اللقاح نفسه مُقدمة من دولة مالطا.

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