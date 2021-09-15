طرابلس | مكتب الدعم المركزي بالمدينة القديمة تضبط 202 مهاجرًا  

طرابلس 15 سبتمبر 2021 (وال)- ألقت الأجهزة الأمنية بمكتب الإدارة العامة للدعم المركزي المدينة القديمة بطرابلس، القبض على نحو 202 مهاجرًا؛ ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة طرابلس .

حيث تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للمكتب؛من ضبط عدد 202 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

وأفاد موقع وزارة الداخلية أنه تم إحالة كافة المضبوطين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من حيث الاختصاص. (وال)

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