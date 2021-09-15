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اللافي يعلن تشكيل فريق تواصل مباشر بين الحكومة والنواب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، تشكيل فريق عمل الاتصال الحكومي بين مجلس الوزراء والأطراف السياسية والاجتماعية، برئاسة، مراد العيساوي.

وأوضح اللافي في بيان أن الفريق المشكل سيختص بالتواصل المباشر بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، من خلال استقبال طلبات أعضاء مجلس النواب، وإحالتها إلى الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، داعيا جميع الأطراف للتعاون مع الفريق وتقديم التسهيلات اللازمة.

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قناة ليبيا

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