شوليت: قانون انتخاب الرئيس يمكن أن يكون أساسا متينا للنقاش وليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام

أكد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، أن ليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام وهي الأفضل منذ 10 سنوات.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي في تصريحات لوكالة “فرانس برس” خلال زيارته إلى طرابلس نقلتها وكالة “سبوتنيك”، أن ليبيا تواجه الآن أفضل فرصة أتيحت لها منذ عقد من الزمن، لإنهاء الصراع، ودفع الاقتصاد إلى الأمام، وإرساء الأساس لمجتمع ديمقراطي مستقر.

وأردف بقوله: “الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه العملية الحيوية”، محذرا من أن “اللحظة ملحة وحرجة”.

وفيما يخص قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، قال شوليت: “القانون الأخير، يمكن أن يكون أساسا متينا للنقاش”، وحث كبار المسؤولين على “المضي قدما دون تأخير في لاعتماد التشريعات الانتخابية”.

وتابع: “نطلب شيئًا واحدًا فقط من القادة الليبيين، أن يسهموا بشكل بناء في ما هو معروض بدلاً من هدمه بينما لا يقدمون شيئًا بدلاً من ذلك.”

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