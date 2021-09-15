الحبوني: نتوقع حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كوتة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

15 September, 2021

قال المتحدث باسم حركة المستقبل الليبية حسن الحبوني إن الحركة تمكنت من خلال الملتقيات التى نظمتها حول حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، من التقدم خطوة مهمة بتحريك مبادرة لحصولهم على كوتة بمجلس النواب.

وصرح الحبوني لبوابة افريقيا الاخبارية أن عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي التى حضرت الملتقى الثاني الذي نظمته الحركة ببنغازي حول حقوق وتشريعات ذوي الاحتياجات الخاصة قد وقعت مع عدد من النواب على تزكية لحصول فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مقاعد بالبرلمان .

واضاف الحبوني انه يتوقع ان يتضمن قانون انتخاب مجلس النواب كوتة لهذه الفئة المهمة والفاعلة في المجتمع معتبرا أن حضور النائبتين عائشة الطبلقي وسلطنة المسماري للملتقى الثاني للحركة حول التشريعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد اهمية الملتقى .

وقال الحبوني “أخذت الحركة على عاتقها ، عقد العديد من حلقات النقاش حول حقوق هذه الفئة ؛ كإحدى الشرائح الإجتماعية الهامة ؛ الداعمة للعملية السياسية في الوطن بغية استقراره وتنميته، وتقديم مبادرة غير مسبوقة تحمل اسم وصول ، تهدف إلى حث جميع الأجسام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتيسير وصول هذه الفئة لكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.