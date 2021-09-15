مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لـ الدبيبة: مستعدون للتعاون مع الحكومة لبلوغ انتخابات ديسمبر المقبل

ليبيا – استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء وفدًا أمريكيًا يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريكاتش شوليت، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، والسفير ريتشارد نورلاند، المساعد الخاص لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ثو إن راجان، ومسؤول الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أندرو بول، والمسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا سونام ليبرمان.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة تجاه تنفيذ خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الاستحقاق الاىنتخابي في ديسمبر المقبل.

بدوره، أشار الدبيبة إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية وتوفير الأمن وبسط الاستقرار.

ومن جهته، أكد شوليت دعم بلاده للمسار السياسي والتعاون مع الحكومة لبلوغ الانتخابات المزمع عقدها ديسمبر المقبل.