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اختطاف عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختطف مجهولون عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، واثنين من أعضاء المجلس البلدي.

ووصفت البلدية عبر صفحتها الرسمية عملية الاختطاف بأنها تصرّف إجرامي، مُعبّرة عن أسفها حياله.

كما تقدّمت البلدية بشكوى عاجلة للنائب العام ولمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ولكل الأجهزة الأمنية المناط بها حفظ الأمن للكشف عن ملابسات الحادث.

وتُعد هذه العملية خرقاً أمنياً جديداً في العاصمة طرابلس، والتي شهدت خلال الأيام الماضية عدة توترات تمثلت في اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوة دعم الاستقرار ولواء 444 قتال، بمنطقة صلاح الدين جنوب المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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