مصدر مسؤول من القيادة العامة: لا صحة لما يشاع عن تواصل المنفي معنا لمتابعة المعركة على الحدود

أكد مصدر مسؤول من القيادة العامة، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما يشاع عن تواصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي معنا لمتابعة المعركة على الحدود ونحن قادرون على مواصلتها حتى رحيل المعارضة او القضاء عليها.

المصدر، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “توقعنا تواصلًا من المنفي للاطمئنان على الوضع (بصفته القائد الأعلى) او حتى نعي الجنود الذين فقدناهم الا اننا تفاجئنا به يلتقط صور مع غلالة رياضية في قطر”.

وتابع: “ننسق مع الجيش التشادي لمتابعة حركة هؤلاء على جانبي الحدود والقوة الجوية للبلدين تمشط على الجانبين، والاشتباكات تجددت منذ ساعات مع المعارضة التشادية في الصحراء على بعد 80 كم من الحدود وارسلنا المزيد من التعزيزات”.

وأضاف: “المجموعة التشادية كانت في ليبيا وخرجت بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين التشاديين عقب وفاة الرئيس ديبي وحاولت أمس العودة بعد خرقها للاتفاق مع الجيش التشادي”.

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