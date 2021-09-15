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مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا إلى نهاية الشهر الجاري

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأربعاء قرار المشروع البريطاني لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية الشهر الحالي. وتضمن القرار البريطاني تغييرات في هيكلة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

من جهته أكد النائب الأول لممثل روسيا بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للمسائل المتبقية التي لم تحل بشأن سير عمل البعثة الأممية في المستقبل.

وأضاف بوليانسكي أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى قاسم مشترك فيما يتعلق بعمل البعثة في المرحلة المقبلة.

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صحيفة الساعة 24

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