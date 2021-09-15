“هيئة البحث والتعرف” تكشف عن “بقايا آدمية” بمنطقة أبوقرين

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن توجه فريقها لمنطقة أبوقرين شرق مدينة مصراتة للكشف عن “بقايا آدمية” عُثر عليها في المنطقة.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على الفيس بوك، أن فرقة تابعة لها انتقلت لمنطقة أبوقرين، عقب ورود بلاغ من النيابة العسكرية سرت، حيث انتشلت بقايا رفات بشرية ليتم أخذ عينات الحمض النووي لها وتسليمها إلى إدارة المختبرات بالهيئة؛ لإتمام عملية المطابقة مع قاعدة البيانات بالمعمل.

يُذكر أن منطقة أبوقرين الساحلية التي تتوسط الطريق بين مدينتي مصراتة وسرت، شهدت معارك عنيفة خلّفت قتلى وجرحى بين طرفي النزاع الليبي، قبل أن يعلن عن وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي الذي يمر من المنطقة.

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