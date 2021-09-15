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العرادي: سنرفض نتائج ‏الانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف ملتقى الحوار السياسي السابق، والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق ‏العرادي، “قانون انتخاب الرئيس بأنه مطعون في شرعيته، ومن حق ‏من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج ‏الانتخابات الرئاسية”، بحسب قوله.

العرادي، وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “البديل لهذا القانون المفصل هو تسوية سياسية تتكون ‏من تقاسم مسؤوليات بين جميع الأطراف الرئيسية، وإجراء ‏انتخابات تشريعية لتعزيز الشرعية، و بناء الدولة من خلال إعفاء ‏المسار الدستوري والمناصب السيادية من المحاصصة الجهوية ‏والسياسية”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

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