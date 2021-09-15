العرادي: سنرفض نتائج ‏الانتخابات الرئاسية

وصف ملتقى الحوار السياسي السابق، والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق العرادي، “قانون انتخاب الرئيس بأنه مطعون في شرعيته، ومن حق من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج الانتخابات الرئاسية”، بحسب قوله.
العرادي، وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “البديل لهذا القانون المفصل هو تسوية سياسية تتكون من تقاسم مسؤوليات بين جميع الأطراف الرئيسية، وإجراء انتخابات تشريعية لتعزيز الشرعية، و بناء الدولة من خلال إعفاء المسار الدستوري والمناصب السيادية من المحاصصة الجهوية والسياسية”، بحسب قوله.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك