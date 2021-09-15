العرادي: سنرفض نتائج ‏الانتخابات الرئاسية

وصف ملتقى الحوار السياسي السابق، والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق ‏العرادي، “قانون انتخاب الرئيس بأنه مطعون في شرعيته، ومن حق ‏من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج ‏الانتخابات الرئاسية”، بحسب قوله.

العرادي، وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “البديل لهذا القانون المفصل هو تسوية سياسية تتكون ‏من تقاسم مسؤوليات بين جميع الأطراف الرئيسية، وإجراء ‏انتخابات تشريعية لتعزيز الشرعية، و بناء الدولة من خلال إعفاء ‏المسار الدستوري والمناصب السيادية من المحاصصة الجهوية ‏والسياسية”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

