وزير النقل المصري: سندعم ليبيا بعدد من المهندسين المتميزين في مشروعات البنية التحتية

التقى وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي بوزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الجاري انعقادها بالقاهرة.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة والاستعداد لتوقيع اتفاقيات بين الوزارتين في مجال النقل البحري، وكذلك التوسع في دخول الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيا.

كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات النقل وتطوير منفذي السلوم وامساعد وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين والاستعداد لتوقيع اتفاقيتين بين الجانبين في مجال النقل البحري وهما اتفاقيتي البحث والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري .

واستعرض اللقاء عددا من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانب الليبي والشركات المصرية في مجال البنية التحتية والطرق والكباري.

وأكد وزير النقل المصري أن وزارته ستشرف على كافة هذه المشروعات وستدعم الجانب الليبي بعدد من المهندسين المتخصصين المتميزين في هذا المجال.