حملة أمنية للتدقيق في شاغلي عقارات المدينة القديمة بطرابلس

أطلقت لجنة التفتيش الفني والمتابعة بمحلة المدينة القديمة، حملة لتتبّع أوضاع شاغلي العقارات السكنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأوضحت المحلة على حسابها الرسمي على الفيس بوك، أن الحملة تشمل بحث الأوضاع القانونية للوافدين الذين يشغلون البيوت العتيقة بالمدينة، والتأكد من استيفاء إجراءاتهم القانونية والحد من التجاوزات داخل هذه العقارات، بالإضافة لمكافحة الهجرة غير القانونية.

يُشار إلى أن عقارات المدينة القديمة بطرابلس تَشغلها العديد من العائلات الوافدة، بعد أن هجرها أصحابها الليبيون بسبب غياب الصيانة وضعف البنية التحتية للمدينة، التي تُعد المركز التاريخي للعاصمة طرابلس.

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