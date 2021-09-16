الدبيبة يصل القاهرة ليترأس أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية

تنطلق غدا فعاليات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وذلك برئاسة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي

وذلك بهدف إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، واستغلال الجوار الجغرافي المتميز الذي يسمح بإقامة شراكات اقتصادية واعدة.

جدير بالذكر أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة عقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر من عام ألفين وتسعة، حيث ترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين.

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