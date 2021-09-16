عقب تعيين الباعور وشلاك.. الدبيبة يُكلّف أحد مستشاريه ياسين المصراتي مديرا عاما لصندوق الانماء

كلّف رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أحد مستشاريه ياسين محمد الأبيض المصراتي مديراً عاماً لندوق الإنماء الإقتصادي والاجتماعي.

وفي القرار الذي جاء بمسمى “مجلس أمناء صندوق الإنماء الإقتصادي والاجتماعي رقم (3) لسنة 2021” نصت مادته الثانية أن يمارس المدير العام المهام المحددة له بموجب التشريعات النافذة وله في ذلك أوسع الصلاحيات اللازمة لأداء عمله.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي مادته الثالثة نص القرار على أن يعامل المدير العام معاملة وكيل وزارة وسمنح كافة العلاوات والمزايا المحددة للوظيفة.

وفي مادته الرابعة شدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

