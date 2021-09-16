مؤسسة النفط تعلن استئناف تصدير النفط من ميناء الحريقة

استأنفت المؤسسة الوطنية للنفط -الأربعاء- عمليات التصدير من مرسى الحريقة، بعد توقف دام لإيام بسبب اعتصام قاده بعض الشباب العاطلين عن العمل من خريجي التخصصات النفطية.

وأوضحت المؤسسة في بيان اطّلعت قناة 218 عليه، أن عمليات الشحن في الميناء عادت بعد مفاوضات قادها مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في المؤسسة، بممثل عن الشباب المعتصمين في الحريقة الذي تُشغله وتُشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط.

واستلمت إدارة الموارد البشرية مطالب المعتصمين التي وصفتها المؤسسة بالمشروعة، وأبدت تحفظاً على آلية الاعتصام لما له من آثار اقتصادية على السياسة النقدية في البلاد، وإضرار بالبنية التحتية – وفقاً لما ورد في البيان.

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