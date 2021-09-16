ارتفاع بأسعار النفط عالميا

سجلت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، أمس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وبذلك زادت مكاسبها لليوم الثالث.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة صفر فاصلة أربعة وستين في المئة، إلى أربعة وسبعين دولار وسبع سنتات للبرميل، بعدما أنهت تعاملات أمس الأول عند ثلاثة وسبعين دولار فاصلة ستة سنتات للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط، بنسبة صفر فاصلة اثنين وستين بالمئة، إلى سبعين دولار فاصلة تسعين سنتا للبرميل، بعدما أغلقت التداولات أمس الأول عند سبعين دولارا فاصلة ستة وأربعين سنتا للبرميل.

وبحسب بيانات المعهد، فإن المخزونات في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار خمسة آلاف وأربعمئة وسبعة وثلاثين مليون برميل في الأسبوع الماضي، وتوقع الخبراء في المتوسط انخفاضا قدره ثلاثة آلاف وتسعمئة وثلاثة ملايين برميل.

وحسب مختصين فإنه وفي حال استمرار هذا الارتفاع فسيشكل ذلك تأثيرا إيجابيا على قيمة عائدات النفط الليبي خاصة وأن ليبيا تسعى لرفع إنتاجها لما يقارب مليونا وستمئة ألف برميل، وذلك في ظل اعتماد البلاد على النفط كمورد أساسي للدخل وفي ملف إعادة الإعمار.

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