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وزارة التعليم العالي تحدد موعد انطلاق الدراسة بالجامعات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء، انطلاق الدراسة بالجامعات 3 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 505 لسنة 2021 بشأن اعتماد الخطة الزمنية لبداية ونهاية الدراسة بالجامعات الليبية 2021 – 2022.

وتضمن القرار مباشرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية اعتبارًا من تاريخ 1 سبتمبر 2021، وبداية التسجيل بالجامعات الليبية اعتبارًا من 15 سبتمبر، وبداية الدراسة بالجامعات الليبية اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021.

ونص القرار على أن نهاية العام الدراسي بالجامعات الليبية يكون بتاريخ 28 يوليو 2022، على أن يترك تحديد العطلة النصفية للعام الدراسي (2021 / 2022) لكل كلية ونظامها الخاص بها.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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