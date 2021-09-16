الصور يتابع آخر الأعمال المنجزة فيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة

ليبيا – اجتمع النائب العام الصديق الصور اليوم الأربعاء بمكتبه مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العقيد عبد الحكيم صالح.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للنائب العام آخر الأعمال المنجزة والمكلف بها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس في منع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك ضبط الاعتداءات على مسارات النهر الصناعي.

واستمع النائب العام لشروح وافية من قبل رئيس الفرع حول آخر الاعمال المنجزة والمباشرة في إزالة المباني المخالفة التي تبعد عن الشواطئ البحرية أقل من مئة متر بمنطقة القويعة.

وأكد رئيس الفرع على أن الأعمال والمهام التي كلفت بها الإدارة ما زالت مستمرة، وعلى متابعة مستمرة لإنجاز المهام لمنع الاعتداءات والانتهاكات، وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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