الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على أهمية التوعية الديمقراطية

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف 15 من سبتمبر، على أهمية التوعية بالديمقراطية في الأوساط المجتمعية، خاصة بين فئات الشباب والنساء وهو ما يخلق مجتمعاً يعي دوره المدني.

كما نوهت اللجنة في بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية، على دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً رئيسياً في نجاح العملية الانتخابية، وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة، حسب وصف اللجنة.

واعتبرت اللجنة أن عملية توعية الناخبين هي الضامن للمشاركة الإيجابية والفعالة للمواطنين في صُنع القرار، وهو ما يقود في النهاية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا.

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