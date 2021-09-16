الصور يتابع حصر التعديات على أملاك الدولة

عقد النائب العام الصديق الصور لقاء الأربعاء مع مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة طرابلس.

وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن هذا اللقاء يأتي حرصا من الصور على متابعة حصر التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كل ما يلزم بشأنها حماية للعقارات وصونا للمال العام.

وقال البيان إن اللقاء تم خلاله تقديم تقرير عن الزيارة الميدانية لمنطقة القره بولي التي قام بها مكتب أملاك الدولة طرابلس يوم أمس رفقة قوة إنفاذ القانون طرابلس .

كما تم تقديم صورة واضحة وجلية عن وضع المصائف والقرى السياحية والمخالفات التي تم حصرها والإجراءات التي سيتم اتخاذها بإزالة المخالفات وتصحيح أوضاع الشركات الخاصة الشاغلة للعقارات الواقعة داخل خط المائة متر وخارجه.

وشدد النائب العام خلال هذا اللقاء على تنسيق الجهود مع الجهات ذات الاختصاص في إزالة المخالفات ومنع كافة التعديات على أملاك الدولة ، والمتابعة الدائمة والمستمرة لهذا العمل .

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