وهيبة: “الرئاسي” يقترح اجتماع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن المجلس يقترح اجتماعا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالعملية الانتخابية، لتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، لضمان قبولهم المشاركة في العملية السياسية، وبنتائج الانتخابات، وبضمانات دولية.

وجاء ذلك في تغريدة لوهيبة على “تويتر”، تعليقا على استقبال نائبي المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، أمس الأربعاء، وفداً أمريكياً برئاسة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، “ديريك شوليت”،و بحضور المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وفي السياق نفسه، نقلت السفارة الأمريكية لدي ليبيا عن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية يريك شوليت قوله: “لقد أعربت عن دعمنا لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية فى اجتماع اليوم.

وأضافت السفارة، شارك نائبا رئيس المجلس الرئاسي الكوني واللافي التزامهما بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر وعملهما المهم في السعي لإعادة توحيد مؤسسات ليبيا ودمج جميع مناطق البلاد بشكل كامل.