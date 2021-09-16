ليبيا الان

وهيبة: “الرئاسي” يقترح اجتماع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن المجلس يقترح اجتماعا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالعملية الانتخابية، لتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، لضمان قبولهم المشاركة في العملية السياسية، وبنتائج الانتخابات، وبضمانات دولية.

وجاء ذلك في تغريدة لوهيبة على “تويتر”، تعليقا على استقبال نائبي المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، أمس الأربعاء، وفداً أمريكياً برئاسة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، “ديريك شوليت”،و بحضور المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وفي السياق نفسه، نقلت السفارة الأمريكية لدي ليبيا عن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية يريك شوليت قوله: “لقد أعربت عن دعمنا لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية فى اجتماع اليوم.

وأضافت السفارة، شارك نائبا رئيس المجلس الرئاسي الكوني واللافي التزامهما بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر وعملهما المهم في السعي لإعادة توحيد مؤسسات ليبيا ودمج جميع مناطق البلاد بشكل كامل.

الوسوم

أمريكا الانتخابات الليبية الساعة24 المجلس الرئاسي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك