مستشار وزارة الخارجية الأمريكية يبحث مع المشري أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأربعاء وفدًا أمريكيًا، يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريكاتش شوليت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير ريتشارد نورلاند، والمساعد الخاص لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ثو إن راجان، ومسؤول الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا أندرو بول، والمسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا سونام ليبرمان.

المشري أكد خلال اللقاء حرصَ مجلسه على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، مبينًا أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن جهته، أكد الوفد الأمريكي على دعم بلاده للمسار السياسي والتعاون مع السلطات في ليبيا لإنجاز الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

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