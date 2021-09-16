وزيرة التعاون الدولي المصرية: توقيع 13 اتفاقية مشتركة مع ليبيا اليوم الخميس

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن إعداد 13 اتفاقية مشتركة سيجرى توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليوم الخميس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأضافت المشاط، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقيات الجديدة ستضاف لمحضر أعمال اللجنة، وأنها تشمل التعاون في مجالات: “البنية التحتية، الشباب والرياضة، التأمينات الاجتماعية، المواصلات، الكهرباء، البترول”.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا ومصر الذي تنعقد لأول مرة منذ عام 2009، منوها بأنها “دليل على عمق العلاقات بين البلدين بتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي”.

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