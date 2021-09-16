رداً على تهديدات المشري بالانقلاب.. بوسهمين: المشري خائن ويعتقد واهمًا أنه شريك للسلطة التشريعية

وصف رئيس المؤتمر الوطني العام السابق المنتهية ولايته، نوري أبوسهمين، رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري بالخائن، قائلا إنه “نكث بالعهد بالخروج على المؤتمر الوطني” ويعتقد واهمًا أنه “شريك للسلطة التشريعية، وهذا شيء غير موجود في العالم”، بحسب قوله.

وأضاف بوسهمين خلال لقائه أمس الأربعاء عبر قناة “التناصح” التي يمولها المفتي المعزول الصادق الغرياني وتبث من تركيا، أن “مجلس الدولة اعتقد البعض أنه حل محل المؤتمر الوطني، لكنه لم يدخل اتفاق الصخيرات بالتسلسل القانوني المطلوب، فهو خليط من أعضاء من المؤتمر والنواب وعدد ممن انضموا إليه”، بحسب تعبيره.

وتابع: “مجلس الدولة كان رشوة سياسية تبينت من أول يوم بالحصول على وظيفة ليس لها دور وهو ما يبدو واضحا اليوم من الحرص على استمرار المزايا”، بحسب تعبيره.

واستكمل بوسهمين: “أعضاء مجلس الدولة فرحون بتسميته بالمجلس الأعلى، رغم عدم وجود دور له، فالعبرة بالدور وهي للقوة الفعلية على الأرض وليست في التسمية أو النص في اتفاق”، بحسب تعبيره.

وتساءل: “كيف يُصدر المشري بيانًا يُقر فيه بالبرلمان كسلطة تشريعية للبلاد رغم أن البرلمان لا يعترف بمجلس الدولة ولا الاتفاق السياسي ولا الإعلان الدستوري؟”، بحسب تعبيره.

واستطرد بوسهمين: “ليس هناك أي تواصل لمجلس الدولة مع السفراء وطلبهم بالالتزام بالاتفاق السياسي كما يزعم المشري”، بحسب تعبيره.

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