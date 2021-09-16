الداخلية: ضبط 202 مهاجر غير شرعي بالمدينة القديمة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، ضبط 202 مهاجر غير شرعي، من مختلف الجنسيات، بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

ووفق بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي في المدينة القديمة، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط عدد 202 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية أحالت كافة المضبوطين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والأحد الماضي، أعلنت الوزارة أيضًا ضبط 193 مهاجرًا غير شرعي، في حملة أمنية بالتعاون مع جهات الاختصاص بجهاز الأمن الداخلي في المدينة القديمة.