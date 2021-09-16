الداخلية: إنقاذ 341 مهاجراً غير شرعي بينهم نساء وأطفال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تمكن رجال الإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ 341 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، منهم 8 نساء و9أطفال.

وذكرت الوزارة، في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أن الزورق البحري “p301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن مساء أمس الثلاثاء أثناء تسيير الدوريات البحرية وفق الخطة الأمنية الموضوعة من الإدارة لتأمين الساحل الليبي، من إنقاذ 341 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة».

وأضافت أن من بين من تم إنقاذهم «ثمانية نساء وتسعة أطفال وتم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أعلنت الوزارة، الأربعاء، ضبط 202 مهاجر غير شرعي، من مختلف الجنسيات، بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

ووفق تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي في المدينة القديمة، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط عدد 202 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية أحالت كافة المضبوطين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والأحد الماضي، أعلنت الوزارة أيضًا ضبط 193 مهاجرًا غير شرعي، في حملة أمنية بالتعاون مع جهات الاختصاص بجهاز الأمن الداخلي في المدينة القديمة.