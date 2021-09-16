حبس عميد بلدية صبراتة احتياطيا لاتهامه بتحصيل أموال نظير تحليل كورونا

باشر مكتب النائب العام إجراءات التحقيق مع عميد بلدية صبراتة، لعمله على تحصيل مبالغ مالية نظير تمكين المواطنين من إجراء تحليل الكشف عن فيروس كوفيد 19.

وذكر مكتب النائب العام في بيان له أن إجراءات التحقيق استُهلت بإجراء استجواب المتهم ومناقشته في الأدلة القائمة قِبَله، وسماع دفاعه بشأن اتهامه بارتكاب واقعة الحصول على منافع مادية غير مشروعة، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من التحقيق، والأمر بحبس عميد البلدية احتياطيًا على ذمة القضية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

