الدبيبة يوجه بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارًا بشأن اتخاذ الجهات الإدارية العامة والخاصة والشركات الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجه الدبيبة في قراره رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، الذي طالعته “الساعة 24، بتقدير العدد اللازم لحضور الموظفين والعاملين بما يضمن سير العمل بتلك الجهات مع الالتزام بالتوقيت الرسمي لدوام العمل الرسمي.

وقال الدبيبة في قراره: تلتزم جميع الجهات الإدارية العامة والخاصة والشركات وما في حكمها، باتخاذ التدابير الاحترازية المعتمدة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، ولها تقدير العدد اللازم لحضور الموظفين، والعاملين بما يضمن سير العمل بها ومراعاة الالتزام بالتوقيت الرسمي لدوام العمل الليبي”.