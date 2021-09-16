وزيرة التعاون الدولي المصرية: اجتماعات وفد ليبيا بالقاهرة كشفت فرصا كثيرة بين البلدين

رحبت وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، بالوفد الليبي برئاسة محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، خلال زيارته إلى مصر، معربة عن سعادتها باستئناف انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات حيث كانت آخر دورة عقدت بين البلدين في عام 2009.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن اجتماعات وفدي خبراء البلدين كشفت عن العديد من فرص التعاون المشترك بين دولتي مصر وليبيا.

وأضافت أن هذه الاجتماعات تستهدف تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تنمية وتعزيز العلاقات ودعم جهود تحقيق التنمية مع دولة ليبيا الشقيقة.

وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي على المتابعة المستمرة لما تم الاتفاق عليه سعيًا نحو تنفيذه والوصول إلى النتائج المرجوة.

كما حرصت على توجيه الشكر لوفدي خبراء البلدين، اللذين عملا بشكل دؤوب على التفاوض على كافة تفاصيل الوثائق، لدعم أطر التعاون المشترك بين الدولتين المصرية والليبية، في ظل الروابط الوطيدة التي تجمع البلدين.

واختتمت وزارة التعاون الدولي المصري، مُنذ قليل، الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة.

وحضر الاجتماع سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي؛ والخبراء من الجهات المعنية من البلدين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تفاصيل ونتائج اجتماعات الخبراء التي استمرت لمدة يومين، وبحث المخرجات التي توصل إليها، ووثائق التعاون التي تم الاتفاق عليها من قبل وفدي خبراء البلدين، في إطار العمل على تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

