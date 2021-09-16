العرادي: من حق الرافضين لقانون انتخاب الرئيس رفض النتائج المترتبة عليه

قال القيادي في تنظيم الإخوان، عبد الرزاق العرادي، أن “قانون انتخاب الرئيس مطعون في شرعيته، ومن حق من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب قوله.
وزعم «العرادي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “البديل لهذا القانون المفصل هو تسوية سياسية تتكون من تقاسم مسؤوليات بين جميع الأطراف الرئيسية، وإجراء انتخابات تشريعية لتعزيز الشرعية، وبناء الدولة من خلال إعفاء المسار الدستوري والمناصب السيادية من المحاصصة الجهوية والسياسية”، بحسب قوله.
وادعى أن «استراتيجية حفتر وعقيلة صالح واضحة؛ وإذا فاز أحدهما فهو رئيس والثاني يرجع لسابق عمله، وتخلصا من الاتفاق السياسي ومن المجلس الأعلى للدولة، وإذا أخفقا يعودا إلى سابق عملهما ويكررا سيناريو الصخيرات وجنيف ويحجّمان الرئيس الفائز»، على حد وصفه.
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