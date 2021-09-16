العرادي: من حق الرافضين لقانون انتخاب الرئيس رفض النتائج المترتبة عليه

قال القيادي في تنظيم الإخوان، عبد الرزاق العرادي، أن “قانون انتخاب الرئيس مطعون في شرعيته، ومن حق ‏من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج ‏الانتخابات الرئاسية، بحسب قوله.

وزعم «العرادي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “البديل لهذا القانون المفصل هو تسوية سياسية تتكون ‏من تقاسم مسؤوليات بين جميع الأطراف الرئيسية، وإجراء ‏انتخابات تشريعية لتعزيز الشرعية، وبناء الدولة من خلال إعفاء ‏المسار الدستوري والمناصب السيادية من المحاصصة الجهوية ‏والسياسية”، بحسب قوله.