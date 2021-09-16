هاتف ليبيا: انطلاق الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية بالقاهرة الأحد المقبل

أعلنت شركة هاتف ليبيا، مساء الأربعاء، أن الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية (Fiber Optics) ستنطلق الأحد المقبل، بمركز تدريب شركة الاتصالات المصرية بالقاهرة.

الشركة، وفي منشور عبر صفحتها على فيسبوك، قالت: “تبدأ أولى ثمار التعاون الليبي المصري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بانطلاق الدورة الأولى لتقنيات الألياف البصرية (Fiber Optics) بمركز تدريب شركة الاتصالات المصرية بالقاهرة لعدد 22 متدربا من شركة هاتف ليبيا، وذلك يوم الأحد الأسبوع المقبل 18 سبتمبر”.

وأضافت: أن “هذه الدفعة تعتبر الأولى من أصل 10 دفعات، وسيتم تدريب الدفعات التسع الأخرى في الأسابيع القادمة”، لافتة إلى أن هذا “يأتي تتويجًا لجهود قيادات القطاعين في البلدين، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين ليبيا ومصر”.

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