محلل سياسي: مصر لا تبخل بأي جهود لدعم الليبيين في الوصول إلى الانتخابات

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تعزيزا للدور المصري والاهتمام المصري بالقضية الليبية وبخارطة العمل السياسي في ليبيا، وهو أمر محمود ويثير الانتباه بأن مصر مازالت متمسكة بخارطة العمل السياسي.

وأضاف “عكاشة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” على فضائية “TeN”، أمي الأربعاء، رصدته “الساعة 24″، أن مصر تناولت عددا من المفردات المهمة التي تشير إلى تمسكها بموعد الانتخابات الرئاسية ورؤية القاهرة أن الانتخابات الليبية في ديسمبر القادم ربما تمثل مفتاحا مهما جدًا للاستقرار والالتزام بهذا الموعد وإزاحة وتفكيك كافة الإشكاليات التي من الممكن أن تعيق عقد الانتخابات في موعدها هي جهود كبيرة، ومصر لا تبخل ببذلها في سبيل الوصول لهذه المحطة.

وتابع المحلل السياسي أن كافة المراقبين الدوليين يدعمون الجهد المصري في هذا الاتجاه بشكل إيجابي جدًا، موضحًا أن الشراكات والمصالح المشتركة من خلال عقود العمل وإعادة الأعمار والشراكات الاقتصادية التي تصاغ في هذه الساعات واليوم المهم في العلاقات المصرية الليبية بين الوزراء الليبيين ونظرائهم المصريين بحضور رئيس الحكومة الليبية الحالي.

وأكد أن هذه الجهود تعزز الاستقرار وتنظر للمستقبل وترسي حالة من حالات الهدوء والتبريد في الساحة الليبية بأن القادم أفضل وقادم للبناء وتعزيز إمكانيات ليبيا في المضي قدما لاستعادة دولتهم المستقرة والتي لها شرعية كاملة عبر صناديق الانتخابات الليبية وارادة الليبين الحرة.