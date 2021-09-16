باحث دولي: بعض الأطراف تتمنى استمرار الفوضى والتخريب في ليبيا

قال الباحث في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن مصر تؤمن بالمسار السياسي في ليبيا، وذلك عن طريق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، موضحا أن هناك سلسلة من العوائق في مقدمتها القاعدة الدستورية وعدم توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف سمير، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر قناة الغد، رصدته “الساعة 24″، أن مصر تلقي بكل ثقلها خلف المسار السياسي في ليبيا من خلال استضافة كل الرموز الليبية للالتزام بخارطة الطريق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن مصر قدمت الكثير من الدعم، لافتا إلى أن الجهد المصري ساهم في فتح الطريق الساحلي ما بين الغرب والشرق.