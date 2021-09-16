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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا بداية من هذا اليوم بينما يكون الطقس معتدلاً على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 37) مْ على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.
•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 39) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 36) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:12).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:51).

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قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 التنبوات الجوية يومين 2021 صاد الجوية التنبوات الجوية ليوم الخميس الموافق 16 المركز الغد الحراره الحرارة السحب درجة السماء صافيا ظهور إلى 36 36 المدينة ظهور 35 السما صافبا 25 25 إلی إلى صافی ظهور زواره صبرا الزاوية طرابلس صافية الى f إلى ظهور زليتن السماء 22 السماء نالوت يفرن الزنتان غریان ترهونة 20 22 صافي 24 22 القريات 28 20 السماء 18 28 27 بنغازی المر البيضاء صافية طبرق الجغبوب 35 25 35 35 غدامس اوباری السماء السماء صافية السماء 25 25 34 37 مرزق القطرو 26 3/2 26 إعداد م/خالد/ زويدة رمضان السرير تازربو الكفرة 11/3102م‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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