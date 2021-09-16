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الارصاد الجوية: ارتفاع تدريجي للحرارة على هذه المناطق

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي تقرير عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 16/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وقال المركز في بيان عن حالة الطقس في ليبيا، أن الاجواء تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم على اغلب مناطق غرب ليبيا حيث من المتوقع ان تتراوح الحرارة ما بين (35 – 39) مْ.

واشار البيان إلى الطقس يكون معتدل على باقي المناطق من حيث درجات الحرارة فهي ظمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ( سبتمبر ).

ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا حتى بداية الاسبوع القادم.

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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