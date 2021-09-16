فرانس برس: روسيا تجادل في مجلس الأمن بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا وتمديد عمل البعثة

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على موقف روسيا في مجلس الأمن الدولي من تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مصادر ديبلوماسية قولها: إن روسيا وصلت إلى طريق مسدود أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام عام واحد، ما يهدد الوحدة الدولية قبل الانتخابات الرئاسية المباشرة.

وتابع التقرير: إن موسكو التي تتمتع بحق النقض “الفيتو” لم توافق على الصيغة الواردة في قرار صاغته بريطانيا بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ودور المبعوث الأممي في ليبيا وفقًا لما أكده ديبلوماسي رفض الإفصاح عن هويته.

وبحسب التقرير، رفضت البعثة الديبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة عند سؤالها التعليق مستشهدة بالمفاوضات الجارية التي تتمحور حول رؤية روسيا بشأن ضرورة التعامل مع أي انسحاب للقوات الأجنبية، حتى لا يعرض ميزان القوى في البلاد للخطر.

ترجمة المرصد – خاص

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