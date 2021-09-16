برقيق من «تركيا»: من يراهن على أن الانتخابات الرئاسية تقود ليبيا للأفضل «مخادع»

رأى عاطف برقيق، القيادي فيما يسمى «كتيبة ثوار طرابلس» والموظف بسفارة ليبيا بتركيا، أن من يراهن على أن الانتخابات الرئاسية تقود ليبيا للأفضل «مخادع»، على حد وصفه. وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يراهن على أن الانتخابات الرئاسية سوف تغير وضع ليبيا للأفضل يخدع الناس ويخدرهم”.

وكان برقيق، قد طالب منذ عدة أيام، مجلس الدولة الاستشاري، بإصدار قانون لانتخاب الرئيس وتسليمه للمفوضية. وكتب في منشور له: “أفضل رد من مجلس الدولة تجاه قانون عقيلة المفصل لـ«حفتر» تفصيلا”، بحسب ادعائه. وأضاف “على مجلس الدولة “إصدار قانون وإرساله للمفوضية، غير ذلك أنتم شركاء في اللعبة”، وفقا لقوله.